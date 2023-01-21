Володин посетит Тегеран для переговоров на тему энергетики и инвестиций

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посетит столицу Ирана. Рабочий визит политика в Тегеран намечен на 23 января.
По данным парламента республики, глава российской делегации примет участие в переговорах. В частности, Володин обсудит с иранскими коллегами ряд ключевых вопросов, связанных с энергетикой и инвестициями.
Также спикер ГД поучаствует в заседании комиссии по сотрудничеству между двумя государствами. Об этом РИА Новости сообщил глава отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммад Садекиян.