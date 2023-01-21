Уровень сбережений домохозяйств РФ за ноябрь 2022 года вырос на 1,3 трлн рублей

При этом за последний месяц осени прошлого года продемонстрировали рост и рублевые активы россиян: их объем повысился на 0,9 трлн рублей. Наряду с этим баланс рублевых и валютных счетов продолжает сохраняться в пользу активов в российской валюте, отмечается в материале.