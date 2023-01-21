Уровень сбережений домохозяйств РФ за ноябрь 2022 года вырос на 1,3 трлн рублей

Совокупный объем расширенных сбережений российских домовладений за ноябрь 2022 года возрос на 1,3 трлн рублей и достиг 82,3 трлн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные Центрального банка РФ.
Банковские депозиты в их структуре заняли 49%, наличные — 25%, акции и паи — 10%, а страховые и пенсионные накопления — 8%. Затем с меньшими долями разместились эскроу-счета — 5%, долговые бумаги — 3%, и средства на брокерских счетах — ниже 1%.
При этом за последний месяц осени прошлого года продемонстрировали рост и рублевые активы россиян: их объем повысился на 0,9 трлн рублей. Наряду с этим баланс рублевых и валютных счетов продолжает сохраняться в пользу активов в российской валюте, отмечается в материале.