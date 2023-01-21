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Уровень сбережений домохозяйств РФ за ноябрь 2022 года вырос на 1,3 трлн рублей

Экономика
Уровень сбережений домохозяйств РФ за ноябрь 2022 года вырос на 1,3 трлн рублей

Совокупный объем расширенных сбережений российских домовладений за ноябрь 2022 года возрос на 1,3 трлн рублей и достиг 82,3 трлн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные Центрального банка РФ.

Банковские депозиты в их структуре заняли 49%, наличные — 25%, акции и паи — 10%, а страховые и пенсионные накопления — 8%. Затем с меньшими долями разместились эскроу-счета — 5%, долговые бумаги — 3%, и средства на брокерских счетах — ниже 1%.

При этом за последний месяц осени прошлого года продемонстрировали рост и рублевые активы россиян: их объем повысился на 0,9 трлн рублей. Наряду с этим баланс рублевых и валютных счетов продолжает сохраняться в пользу активов в российской валюте, отмечается в материале.
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