Обрушение потолка произошло в квартире Доходного дома Честнокова в Петербурге

В Петербурге остро стоит проблема реставрации исторических зданий. Власти города во главе с губернатором Александром Бегловым планомерно сокращают бюджетные средства на поддержание старинных построек в надлежащем состоянии. Кроме того, Смольный не в состоянии привлечь инвесторов, которые согласились бы отремонтировать дома с историей.