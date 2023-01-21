Обрушение потолка произошло в квартире Доходного дома Честнокова в Петербурге

В Доходном доме Честнокова произошло обрушение потолка квартиры. Как пишет 78.ru, жильцы еще месяц назад жаловались на появившиеся трещины.
Очевидцы рассказали, что обрушение конструкции могло произойти из-за перепланировки квартиры, находящейся выше этажом. Информация о пострадавших не поступала.
В Петербурге остро стоит проблема реставрации исторических зданий. Власти города во главе с губернатором Александром Бегловым планомерно сокращают бюджетные средства на поддержание старинных построек в надлежащем состоянии. Кроме того, Смольный не в состоянии привлечь инвесторов, которые согласились бы отремонтировать дома с историей.