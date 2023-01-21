Психолог Шестаков рассказал о том, почему самооценка - вредное понятие

Исходя из этого, например, Альберт Эллис, один из основателей когнитивно-поведенческого подхода в терапии, называл самооценку главной болезнью человека. Потому что многие беды с человеческой психикой происходят как раз из-за того, что человек начинает сравнивать себя с другими, рассказал эксперт. И способы, которые могут предлагаться для поднятия самооценки работают до поры до времени, пока у человека все хорошо. Как только он терпит в чем-то неудачу или что-то просто не получается, его самооценка снова падает.