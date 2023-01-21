Психолог Шестаков рассказал о том, почему самооценка - вредное понятие

Человек так или иначе сравнивает себя, свои поступки и свои личные качества с другими людьми. Самооценка – это значимость, которую мы придаем себе, своим отдельным сторонам, деятельности и так далее.
Теорию самооценки впервые представил американский психолог Уильям Джеймс в 1890 году. Под ней он понимал успех, разделенный на наши цели и ценности, а также на оценку своего потенциала.
От того, насколько условно высоко или низко человек сам оценивает себя и свое существование, зависит многое, в том числе и принятие каких-то решений, а также на отношения с окружающими людьми и с миром.
Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Алексей Шестаков в беседе с ФАН отметил, что с его точки зрения самооценка – это больше вредное понятие, чем полезное. Поскольку она содержит в себе определенные условия, по которым человек себя оценивает.
Исходя из этого, например, Альберт Эллис, один из основателей когнитивно-поведенческого подхода в терапии, называл самооценку главной болезнью человека. Потому что многие беды с человеческой психикой происходят как раз из-за того, что человек начинает сравнивать себя с другими, рассказал эксперт. И способы, которые могут предлагаться для поднятия самооценки работают до поры до времени, пока у человека все хорошо. Как только он терпит в чем-то неудачу или что-то просто не получается, его самооценка снова падает.
«Поэтому лично мне ближе идея не поднятия самооценки, а идея безусловного самопринятия. То есть, отказаться от идеи оценивать себя, сравнивать с другими и принять такими, какие мы есть, со своими плюсами и минусами. Понимать, что мы ценны сами по себе уже потому, что существуем. А оценивать только свои поступки, исходя из того, насколько они приближают нас к нашей цели, из собственных ценностей. При этом не переносить эту оценку, если вы совершили какой-то глупый или неправильный выбор, на себя», — объяснил психолог.
Однако сниженная самооценка часто дает о себе знать. Например, человеку трудно отстаивать личные границы, выражать свои потребности, решиться на какой-то поступок из-за постоянного страха неудачи и ощущения, что все вокруг лучше него. Таким людям тяжело принимать похвалу: они либо пропускают ее мимо ушей, либо она не дает положительных эмоций. Человеку, кажется, что подобное ему говорят просто из вежливости, а не потому, что он действительно в чем-то хорош.
Таким людям гораздо легче стать жертвой абьюза или чужих манипуляций. Один из способов попробовать наладить контакт с собой – обратиться к специалисту и выяснить причину, по которой человеку сложно принимать себя адекватно и прийти к тому самому безусловному самопринятию.
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