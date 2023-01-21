Бывшая гимнастка Солдатова готовится впервые стать мамой

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова сообщила поклонникам о беременности. Девушка ожидает пополнения в семье вместе с возлюбленным.
Карьеру спортсменка завершила еще в декабре 2020 года и после этого о личной жизни Солдатовой мало что известно, поскольку девушка не любит рассказывать о себе в социальных сетях. Однако радостной новостью о беременности экс-гимнаста все-таки решила поделится с фанатами, опубликовав фотографию с округлившимся животом.
«Мы ждем пополнения», — подписала кадры Солдатова.
Напомним, впервые чемпионкой мира в командном зачете Солдатова стала в 2014 году, после она еще два раза завоевывала титул в 2015 и 2018 годах. Кроме того, спортсменка получила звание чемпионки России в индивидуальном многоборье и является трехкратной чемпионкой Европы в командном зачете.
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