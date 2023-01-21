Бывшая гимнастка Солдатова готовится впервые стать мамой

Карьеру спортсменка завершила еще в декабре 2020 года и после этого о личной жизни Солдатовой мало что известно, поскольку девушка не любит рассказывать о себе в социальных сетях. Однако радостной новостью о беременности экс-гимнаста все-таки решила поделится с фанатами, опубликовав фотографию с округлившимся животом.