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Эванс поделился бананом с Рублевым во время матча на Australian Open

Спорт
Эванс поделился бананом с Рублевым во время матча на Australian Open

Соперник Андрея Рублева по третьему кругу Открытого чемпионата Австралии по теннису, британец Дэниэл Эванс поделился бананом с россиянином. Интересный эпизод произошел во время матча в Мельбурне.

Рублев забыл свой перекус. Эванс, увидев это, решил поделиться с российским коллегой своим бананом. Стоит отметить, что Рублев поблагодарил британца за такой благородный жест.

Ранее Екатерина Александрова уступила польке Магде Линетт в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Теннисистка была последней представительницей России на этом турнире.
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