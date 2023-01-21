Эванс поделился бананом с Рублевым во время матча на Australian Open

Соперник Андрея Рублева по третьему кругу Открытого чемпионата Австралии по теннису, британец Дэниэл Эванс поделился бананом с россиянином. Интересный эпизод произошел во время матча в Мельбурне.
Рублев забыл свой перекус. Эванс, увидев это, решил поделиться с российским коллегой своим бананом. Стоит отметить, что Рублев поблагодарил британца за такой благородный жест.
Ранее Екатерина Александрова уступила польке Магде Линетт в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Теннисистка была последней представительницей России на этом турнире.