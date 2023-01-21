BI: Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard перед встречей на базе Рамштайн

Подчеркивается, что немецкие власти оказались бы в ситуации, в которой им «пришлось бы оправдываться». В ходе встречи стран НАТО на базе Рамштайн им пришлось бы объяснять свои действия союзникам, ожидавшим услышать согласие на поставку танков Киеву.