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Быстров и Лях попали в перечень «актеров одной роли»

Спорт
Быстров и Лях попали в перечень «актеров одной роли»

Главная роль в фильме не является гарантией дальнейшего успеха артиста. Журналисты составили перечень «актеров одной роли», основываясь на их творческом пути.

Первым в списке оказался актер Борис Быстров, получивший популярность благодаря картине "Волшебная лампа Аладдина». После грандиозного успеха он ушел в театр и занялся озвучкой.

Неудачная судьба сложилась и у Александра Михайлова. После роли в проекте «Формулы любви» он также театр и увлекся духовной музыкой.

Кроме этого, в список «актеров одной роли» вошли Игорь Лях («Любовь и голуби») и Игорь Красавин («Не покидай…»). Об этом передает сайт CT News.
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