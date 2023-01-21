Быстров и Лях попали в перечень «актеров одной роли»

Главная роль в фильме не является гарантией дальнейшего успеха артиста. Журналисты составили перечень «актеров одной роли», основываясь на их творческом пути.
Первым в списке оказался актер Борис Быстров, получивший популярность благодаря картине "Волшебная лампа Аладдина». После грандиозного успеха он ушел в театр и занялся озвучкой.
Неудачная судьба сложилась и у Александра Михайлова. После роли в проекте «Формулы любви» он также театр и увлекся духовной музыкой.
Кроме этого, в список «актеров одной роли» вошли Игорь Лях («Любовь и голуби») и Игорь Красавин («Не покидай…»). Об этом передает сайт CT News.