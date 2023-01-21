В Ленобласти мужчину обвинили в домогательствах 15-летней родственницы

Стражи порядка в Ломоносовском районе Ленобласти приступили к выяснению обстоятельств инцидента с домогательствами школьницы со стороны местного жителя.
Как пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 20 января в полицию поступило сообщение о том, что родственник развращал 15-летнюю жительницу деревни Кавала.
В ходе проверки было установлено, что в первых числах нового года 34-летний фигурант домогался девочки на втором этаже частного дома. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.