В Ленобласти мужчину обвинили в домогательствах 15-летней родственницы

В ходе проверки было установлено, что в первых числах нового года 34-летний фигурант домогался девочки на втором этаже частного дома. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.