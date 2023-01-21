«Мы зарастаем в мусоре»: петербуржцы пожаловались на заполненные баки в Выборгском районе

Отмечается, что проблема с вывозом мусора в Выборгском районе наблюдается еще с середины января. Внешний вид улиц портили не только горы отходов, но и неубранный снег. Аналогичная ситуация сложилась и в других районах Северной столицы, что стало следствием провала мусорной реформы. По мнению экспертов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов так и не сумел подготовить город к переходу на новый режим обращения с отходами.