«Мы зарастаем в мусоре»: петербуржцы пожаловались на заполненные баки в Выборгском районе

Петербуржцы, проживающие в Выборгском районе города, негодуют из-за огромного количества мусора, скопившегося на специализированных площадках у жилых домов. По словам горожан, они опасаются нашествия крыс.
Жалобы горожан были опубликованы на странцие «Соседи Выборгского района» в социальной сети «ВКонтакте», сообщают «Невские новости». По словам петербуржцев, они неоднократно отправляли снимки заполненных мусором площадок компании, ответственной за вывоз отходов. Однако никакой реакции так и не последовало.
«Мы зарастаем в мусоре. Рядом продуктовый магазин, больница и поликлиника, дети ходят по этой дороге в школу, рядом гараж, люди паркуют машины, а у нас горы невывезенного мусора и скоро будут крысы», — рассказала горожанка.
Отмечается, что проблема с вывозом мусора в Выборгском районе наблюдается еще с середины января. Внешний вид улиц портили не только горы отходов, но и неубранный снег. Аналогичная ситуация сложилась и в других районах Северной столицы, что стало следствием провала мусорной реформы. По мнению экспертов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов так и не сумел подготовить город к переходу на новый режим обращения с отходами.