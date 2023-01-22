Кровавая вольница: как разгоралось и как потухло «Январское восстание» 1863 года

Прибывший из Франции «диктатор» Людвик Мерославский вместе со своим отрядом 19 февраля 1863 года был застигнут врасплох русскими войсками под началом полковника Шильдер-Шульднера. Поляки беспечно стояли лагерем на опушке леса, будто приехали на охоту, а не на войну. Когда вдалеке показались казаки, Мерославский вскочил в седло и, бросив своих людей, пустился в бегство. Оставшиеся без командира, польские ополченцы, большинство из которых впервые в жизни держали в руках оружие, были без особого труда рассеяны русской конницей, Те, кому посчастливилось не свалиться под ударом казацкой сабли, либо сложили оружие, либо разбежались. Сбежавший Мерославский сумел выбраться к своим и возглавил другой отряд, однако уже 21 февраля, спустя ровно два дня, вновь был разбит русскими, после чего тайно бежал из страны и объявился только в Париже. Всю вину за собственные поражения он, как нередко бывает, возложил на товарищей по оружию – дескать, это они все плохо подготовили, отвратительно вооружились, и не позволили его революционному гению творить. Диктаторские полномочия он, впрочем, складывать с себя не спешил, и согласился на это лишь под давлением других восставших. В конце февраля новым «диктатором» восстания стал генерал Мариан Лангевич.