Кровавая вольница: как разгоралось и как потухло «Январское восстание» 1863 года

В ночь с 22 на 23 января 1863 года сразу в нескольких городах Польши загремели выстрелы – началось так называемое «Январское восстание» против российских властей. На целый год вся территория Польши превратилась в зону партизанской войны – беспощадной и, главное, бессмысленной.
Не имевшее никаких шансов на успех, восстание 1863 года посеяло семена гнева в сердцах людей с обеих сторон. Сегодня мы поговорим о том, кто и как начал эту кровавую «гулянку».
После подавления восстания 1830-1831 годов Царство Польское было лишено автономии, однако поляки не переставали мечтать о возвращении вольностей. К концу 50-х годов XIX века в среде польских националистов сложились два основных направления мысли. Последователи первой идеи, так называемые «белые», выступали за постепенное возвращение к положениям 1830 года путем политической борьбы. Другая группа, «красные», отличалась радикализмом и единственно верным решением проблемы видела вооруженное восстание против власти Российской империи.
Уже в 1860 году среди образованной молодежи стали формироваться тайные группы сопротивления. Первая кровь пролилась в Варшаве в феврале 1861 года, когда на Замковой площади русские солдаты разогнали демонстрацию в годовщину Гроховской битвы. Среди демонстрантов потом насчитали пятерых погибших. Император Александр II, не желавший кровопролития, согласился пойти полякам навстречу и реформировать систему управления в Царстве Польском. 26 марта 1861 года вышел указ Александра II о восстановлении Государственного совета Царства Польского и учреждении местных органов самоуправления. Однако радикалов было уже не остановить. Летом 1862 года происходит покушение на жизнь русского наместника в Польше генерала А. Н. Лидерса. Генерал получил тяжелое пулевое ранение, однако остался жив. Однако и после этого Александр II еще надеется решить дело миром. Он отзывает из Польши раненого Лидерса и присылает вместо него наместником великого князя Константина Николаевича, своего брата. Тот придерживался довольно либеральных по тем временам взглядов, его даже можно было назвать демократом. Что это, как не жест доброй воли? Однако стоило великому князю Константину показаться в Варшаве, как и на него было совершено покушение – от отделался лишь легчим ранением плеча. Еще раз подчеркнем – это был не просто столичный генерал, это был брат императора.
Несколько лет рос польский «нарыв», пока не лопнул в январе 1863 года. Поводом для начала восстания стал указ о проведении в Польше рекрутского набора. «Уклонисты» толпами покидали Варшаву, прятались по лесам и дальним хуторам, доставали из погребов заранее спрятанное оружие.
Официально днем начала так называемого Январского восстания принято считать 22 января, хотя более правильным будет указать, что первые выстрелы прогремели в ночь с 22 на 23. Мятеж не был стихийным, отнюдь. Повстанцы загодя сформировали Временное правительство, которое должно было управлять всеми делами до прибытия из Парижа генерала Людвика Мерославского, которого так же заблаговременно избрали диктатором революции.
Мерославский был кем-то вроде «профессионального революционера» – проще говоря, человеком без определенного рода занятий, коротающим время, ввязываясь в различные авантюрные предприятия. Он участвовал еще в восстании 1830 года – ему тогда было лишь 16. После подавления мятежа справедливо решил, что эмиграция лучше тюрьмы, и убрался во Францию. За рубежом активно сотрудничал с такими же беглыми революционерами, пытаясь «шатать режим» на расстоянии. В конце 1845 года объявился в Пруссии, которая по итогам разделов Речи Посполитой забрала себе часть польских территорий. Мерославский начал мутить воду и там, активно участвуя в подготовке восстания, однако был пойман немцами и предан суду. Сначала его приготовили к смерти, потом заменили приговор пожизненным заключением, а после, в 1848 году, вообще выпустили на свободу. Как показали дальнейшие события – очень зря.
Не прошло и месяца после освобождения, как он уже был в Познани, и вновь принялся за старое. Мерославский начал собирать из местных радикалов ополчение, ставя целью полное отделение исконно польских земель от Пруссии. Немцы настолько удивились такой наглости, что поначалу даже пытались договориться с сепаратистами, однако Мерославский с ходу выдвинул заведомо невыполнимые требования, а затем развязал настоящий террор против местного прусского населения. Уже поняв, что миром это все не кончится, прусский король отправил армию, чтобы раз и навсегда разобраться с «террористом». Мерославский опять был схвачен, опять оказался в тюрьме и… опять был выпущен на свободу благодаря ходатайству французского правительства. Из Пруссии он, впрочем, убрался окончательно и бесповоротно. В последующие годы он успел поучаствовать в нескольких революциях в разных частях света, даже послужил под началом Джузеппе Гарибальди. И вот, наконец, ему представился шанс устроить революцию в Польше.
Повстанцы, справедливо полагавшие, что в открытом бою с регулярной армией им ловить нечего, с самого начала полагались на партизанскую тактику и действовали изолированными автономными отрядами. Однако даже так вся их революция оказалась одной большой авантюрой. Глупой и кровавой. За первые сутки боев русские войска потеряли 29 человек убитыми и 63 ранеными, в то время как поляки – 12 убитыми, 14 ранеными и 242 – сдавшимися в плен. Поначалу им даже сопутствовали некоторые локальные успехи, обусловленные фактором внезапности, однако первое впечатление можно произвести лишь единожды, поэтому скоро мощь империи начала сказываться на характере боевых действий.
Замысел восставших состоял в том, чтобы, добившись на первых порах некоторых успехов, склонить на свою сторону европейские державы, все еще недружелюбно относившиеся к России после Крымской войны. И действительно, в той же Великобритании активно собирались митинги в поддержку польских повстанцев, однако дальше площадных криков дело не зашло – активно помогать полякам и, тем более, воевать за них никто не собирался. Правда, император Франции Наполеон III предложил провести в Париже конгресс, на котором можно было бы попытаться дипломатическим путем решить «польский вопрос», однако даже эта идея никого не заинтересовала.
Прибывший из Франции «диктатор» Людвик Мерославский вместе со своим отрядом 19 февраля 1863 года был застигнут врасплох русскими войсками под началом полковника Шильдер-Шульднера. Поляки беспечно стояли лагерем на опушке леса, будто приехали на охоту, а не на войну. Когда вдалеке показались казаки, Мерославский вскочил в седло и, бросив своих людей, пустился в бегство. Оставшиеся без командира, польские ополченцы, большинство из которых впервые в жизни держали в руках оружие, были без особого труда рассеяны русской конницей, Те, кому посчастливилось не свалиться под ударом казацкой сабли, либо сложили оружие, либо разбежались. Сбежавший Мерославский сумел выбраться к своим и возглавил другой отряд, однако уже 21 февраля, спустя ровно два дня, вновь был разбит русскими, после чего тайно бежал из страны и объявился только в Париже. Всю вину за собственные поражения он, как нередко бывает, возложил на товарищей по оружию – дескать, это они все плохо подготовили, отвратительно вооружились, и не позволили его революционному гению творить. Диктаторские полномочия он, впрочем, складывать с себя не спешил, и согласился на это лишь под давлением других восставших. В конце февраля новым «диктатором» восстания стал генерал Мариан Лангевич.
На протяжении всего 1863 года в Польшу прибывали добровольцы и искатели приключений из разных европейских стран: 300 человек из Франции, более 1000 – из Венгрии, более 600 – из Италии. Однако это была лишь капля в море, не способная изменить расстановку сил. Русские войска раз за разом громили польские отряды. К концу лета 1863 года силы восставших суммарно насчитывали лишь 25 000 человек – вдвое меньше, чем было весной. К концу сентября их было уже 15 000, в декабре – 8000. И дело не в какой-то неимоверной жестокости русских, нет – повстанцы просто расходились по домам, видя всю тщетность предприятия. После кровавой гулянки наступило тяжелое похмелье. Весной 1864 года по всей Польше набиралась едва ли тысяча человек, все еще продолжавших борьбу. Некоторые, впрочем, продолжали борьбу группами из нескольких человек или даже в одиночестве. Последний польский повстанец-одиночка по имени Штефан Кармарчик был пойман лишь летом 1872 года.
Главным итогом восстания стало проведение в Польше крестьянской реформы. В некоторых областях Польши еще длительное время сохранялось военное положение, поскольку там действовали банды из бывших повстанцев. Был наложен запрет на печать книг на латинице, также вводились штрафы на публичную демонстрацию польской символики. Принято считать, что именно после этого восстания в польском обществе начала прорастать системная русофобия. Однако так называемое «январское восстание» было обречено с самого начала, оно было дурно спланировано и посредственно реализовано, во многом представляя собой одну большую авантюру. А политические авантюры имеют обыкновение заканчиваться кровью.