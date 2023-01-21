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Арестович признался, что не верит в победу Украины

Армия
Арестович признался, что не верит в победу Украины

Украине не удастся одержать победу в противостоянии с Россией. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже», — пояснил он.

По его словам, в настоящий момент киевский режим стал инструментом в борьбе Запада с Россией. При этом в Киеве идет «процесс внутренней грызни». Также он подчеркнул, что сейчас российские войска обладают преимуществом на фронте.
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