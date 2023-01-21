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Ленинградская «Малая земля»: памяти защитников Ораниенбаумского плацдарма

Общество
Ленинградская «Малая земля»: памяти защитников Ораниенбаумского плацдарма

Этот крохотный клочок земли, куда так и не ступила нога немецко-фашистского оккупанта получил множество названий: Ораниенбаумский плацдарм, Малая земля, Ораниенбаумский пятачок, Приморский плацдарм, Таменгонтская республика, Лебяжинская республика.

В эти дни наряду с памятью героических защитников Ленинграда, прорыва и полного снятия вражеской блокады мы отдаем дань и защитникам Ораниенбаумского плацдарма.

В Москве, 19 января 1944 года, был дан салют в честь освобождения Ропши, а 21 января руководители армии и города обратились к Сталину с просьбой разрешить в честь одержанной победы дать 27 января салют в Ленинграде, освобожденном от осады.

Ораниенбаумский плацдарм — самая западная часть территории СССР, которую не смогли занять гитлеровские войска. Размеры: 65 км по фронту, 25 км в глубину. Территория на южном побережье Финского залива стойко сыграла ключевую роль в обороне города Ленина, став отправной точкой полного снятия блокады в результате операции «Январский гром».

Два с половиной года — с сентября 1941-го по январь 1944 года — здесь мужественно держали оборону защитники плацдарма. Они не на пядь не дали продвинуться немцам к Ленинграду.

Огромный вклад в оборону плацдарма внесли местные жители, ценой огромных усилий строившие укрепления, обеспечивающие надежный тыл бойцам. В районе продолжали работать школы, различные учреждения, колхозы, артели.

С Ораниенбаумского плацдарма 14 января 1944 года началась Красносельско-Ропшинская наступательная операция («Январский гром») Красной армии и 17 января была прорвана оборона немецко-фашистских войск.

Всего с 5 ноября 1943 года по 21 января 1944 года на Плацдарм перевезли 5 стрелковых дивизий, 13 артиллерийских полков, 2 танковых полка — около 53 тысяч человек и 14 тысяч тонн различных грузов.

Почему же Ораниенбаумский плацдарм называли также и Таменгонтская республика, Лебяжинская республика?

Первое название связано с деревней Таменгонт, в центре Плацдарма. Рядом проходила линия фронта, в деревне расположился штаб.

Второе название было дано благодаря небольшому, ранее малоизвестному лоцманскому поселку Лебяжье, раскинувшемуся у самого берега Финского залива. Здесь находился политотдел Приморской оперативной группы, выпускалась многотиражная фронтовая газета моряков.

Не раз приезжали в Лебяжье военные журналисты, доставлявшие в блокированный Ленинград и на Большую землю свежие сведения о положении дел на Плацдарме.

Лебяженская республика имела свою железную дорогу с несколькими боковыми отводами — «усами», — по которым в лесную чащу уходили бронепоезда. В Лебяжьем работали швейные мастерские, шившие ватники, ставшие своеобразной гражданской формой местного населения. Выращивался хлеб, овощи и корм для скота, работали мастерские, выпускавшие и ремонтировавшие военную технику. И все это на протяжении более двух лет под натиском фашистов.
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