Ленинградская «Малая земля»: памяти защитников Ораниенбаумского плацдарма

Лебяженская республика имела свою железную дорогу с несколькими боковыми отводами — «усами», — по которым в лесную чащу уходили бронепоезда. В Лебяжьем работали швейные мастерские, шившие ватники, ставшие своеобразной гражданской формой местного населения. Выращивался хлеб, овощи и корм для скота, работали мастерские, выпускавшие и ремонтировавшие военную технику. И все это на протяжении более двух лет под натиском фашистов.