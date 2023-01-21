Экс-советник Кучмы Соскин призвал сдать Зеленского «куда надо» за работу на Россию

Бывший украинский чиновник напомнил, что еще до вступления в должность главы государства Зеленский активно снимался в различных российских передачах, где восхвалял президента России Владимира Путина и других политиков. Однако теперь украинские власти начали активную борьбу с деятелями, которые поступают не так, как этого хочет Киев. В связи с чем Соскин сделал Зеленскому предупредительный сигнал.