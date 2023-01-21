Экс-советник Кучмы Соскин призвал сдать Зеленского «куда надо» за работу на Россию

Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо привлечь к ответственности за то, что ранее он активно участвовал в проектах на российском ТВ. Такую инициативу выдвинул экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
Бывший украинский чиновник напомнил, что еще до вступления в должность главы государства Зеленский активно снимался в различных российских передачах, где восхвалял президента России Владимира Путина и других политиков. Однако теперь украинские власти начали активную борьбу с деятелями, которые поступают не так, как этого хочет Киев. В связи с чем Соскин сделал Зеленскому предупредительный сигнал.
«Он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах и так далее, как он прославлял там Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо», — отметил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности сыграть посредническую роль в урегулировании украинского кризиса.