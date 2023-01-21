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Минсельхоз Молдавии планирует повысить объем товарооборота с Турцией до 1 млрд долларов

Экономика
Минсельхоз Молдавии планирует повысить объем товарооборота с Турцией до 1 млрд долларов

Кишинев рассчитывает нарастить объем товарооборота с Анкарой до 1 млрд долларов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в разговоре с турецким коллегой Вахитом Киришчи, передает пресс-служба молдавского минсельхоза.

В ходе диалога он отметил наличие возможностей для повышения объемов экспорта молдавской сельскохозяйственной продукции.

По его словам, Молдавия заинтересована в перенятии опыта Турции в сегменте переработки овощей и ирригации. Помимо того, республика желает усовершенствовать правовую базу, связанную с животноводческой сферой, чтобы получить шанс выйти на турецкий рынок.

По итогу переговоров стороны решили встретиться в скором времени в рамках совместной межминистерской комиссии.
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