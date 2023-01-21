Минсельхоз Молдавии планирует повысить объем товарооборота с Турцией до 1 млрд долларов

По его словам, Молдавия заинтересована в перенятии опыта Турции в сегменте переработки овощей и ирригации. Помимо того, республика желает усовершенствовать правовую базу, связанную с животноводческой сферой, чтобы получить шанс выйти на турецкий рынок.