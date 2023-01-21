Стриминг Netflix будет бороться с использованием одного аккаунта на двоих

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал отчет за IV квартал 2022 года, в котором указывается, что сервис намерен начать бороться с использованием одного аккаунта на двоих.
Так, в отчете говорится, что находящаяся на стадии тестирования дополнительная комиссия для пользователей общего аккаунта начнет распространяться на всех зрителей уже в I квартале 2023 года.
В компании считают, что эта мера будет мотивировать «гостевых» пользователей заводить свои собственные аккаунты. Либо заставит их доплачивать за совместное использование одной учетной записи. Стоит отметить, что точная дата запуска новой комиссии пока не объявляется.