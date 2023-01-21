Матвийчук назвал иголкой в стоге сена обещанную Украине западную бронетехнику

Британские танки Challenger и другую обещанную Украине бронетехнику можно сравнить с иголкой в стогу сена, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Он отметил, что заявления западных стран о масштабных поставках техники украинской армии являются обычной пропагандисткой шумихой. По его словам, эти машины не представляют реальной угрозы для ВС РФ, передает Ura.ru.
«Если танк участвует в боевых действиях, его живучесть на поле боя составляет не более 15 минут. Через это время у него или боевые снаряды кончатся, или его подобьют», — рассказал эксперт.
При этом он добавил, что у Запада могут возникнуть проблемы с переброской боевой техники на Украину из-за ее габаритов.