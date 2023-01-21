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Советский и литовский писатель Канович умер в 93 года в Израиле

Происшествия
Советский и литовский писатель Канович умер в 93 года в Израиле

Стало известно о смерти советского и литовского писателя Григория Кановича. Трагической новостью в субботу поделилось посольство Израиля в Литве в Twitter.

«Мы уверены, что великий талант Григория Кановича, отраженный в его работах, продолжит восхищать и вдохновлять будущие поколения и утешит его семью и друзей в этот скорбный час», отмечается в сообщении дипломатического представительства.

Известно, что он скончался на 94-м году жизни в Израиле, где проживал с начала 1990-х годов.

Канович родителя в Ионаве в 1929 году в семье евреев. Первые его работы стали печататься с 1949 года, а в 1953 году он закончил окончил историко-филологический факультет Вильнюсского университета. Дату и место прощания с автором объявят позже.

Ранее стало известно о смерти советского и российского режиссера Николая Досталя. Об этом писало РИАМО.
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