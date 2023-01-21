Аналитик Фролов: больше всех без российского газа пострадала Болгария

Эксперт отметил, что Молдавия на протяжении последних лет активно шла по пути евроинтеграции, в частности, она синхронизировала свое энергетическое законодательство с законодательством Евросоюза. Это, в свою очередь, означало, что долгосрочный контракт «Газпрома», который действовал до осени 2021-го года с Молдавией необходимо было пересмотреть с точки зрения ценообразования. В этом контракте, как это обычно и бывало, изначально использовался нефтяной принцип, то есть, использовалась нефтяная привязка. А в европейском законодательстве предполагается отказ от этой нефтяной привязки в пользу биржевой привязки. То есть, по долгосрочным контрактам цена формируется исходя из биржевых котировок.