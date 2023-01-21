Аналитик Фролов: больше всех без российского газа пострадала Болгария

Молдавская госкомпания Energocom сообщила о том, что средняя стоимость газа, который Кишинев закупил в декабре из нероссийских источников составила 1094,44 доллара за тысячу кубометров. При этом стоимость голубого топлива из России составила 785 долларов, что дешевле на 40%.
Другие европейские страны тоже пострадали после того, как прекратили сотрудничество с «Газпромом».
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал сложившуюся ситуацию для ФАН. По его словам, то, что Молдавии нероссийский газ обойдется дороже было понятно сразу. Это было связано с тем, что договоренность с «Газпромом» была по относительно лояльным условиям поставок.
Эксперт отметил, что Молдавия на протяжении последних лет активно шла по пути евроинтеграции, в частности, она синхронизировала свое энергетическое законодательство с законодательством Евросоюза. Это, в свою очередь, означало, что долгосрочный контракт «Газпрома», который действовал до осени 2021-го года с Молдавией необходимо было пересмотреть с точки зрения ценообразования. В этом контракте, как это обычно и бывало, изначально использовался нефтяной принцип, то есть, использовалась нефтяная привязка. А в европейском законодательстве предполагается отказ от этой нефтяной привязки в пользу биржевой привязки. То есть, по долгосрочным контрактам цена формируется исходя из биржевых котировок.
«И постепенно роль биржевого ценообразования в рамках договора "Газпрома" с Молдавией росла, пока не достигла 100%. Это пришлось на время, когда избрали Майю Санду и на момент, когда действие предыдущего контракта уже заканчивалось и надо было заключить новый. В это время начался еще и энергетический кризис, из-за которого биржевые котировки стали расти, соответственно, стали расти цены по долгосрочным контрактам. Соответственно, новое соглашение с "Газпромом" неизбежно приводило к росту стоимости энергоресурса для конечного потребителя, причем, кратно», - объясняет Фролов.
Тем не менее в нынешних условиях 800-850 долларов за тысячу кубических метров – это относительно невысокая цена, отмечает аналитик. Но если покупать какие-то объемы не в рамках долгосрочного соглашения, а перекупать, например, у румынской стороны, то получается переплата. Тем более, что та же самая Румыния не только добывает газ самостоятельно, но и покупает его у «Газпрома». То есть, в обоих случаях Молдавия покупала газпромовский газ, если не буквально, то с точки зрения баланса.
«Что касается других стран, пострадавших от отказа от российских энергоресурсов, то это, безусловно, Болгария, которая теперь вынуждена покупать газ через биржу, который ей поставляют через Грецию. Насколько я понимаю, ей пришлось сократить спрос на голубое топливо, в результате чего сильно пострадала экономика. Польша также, в общем-то переплачивает», — рассказывает эксперт.
Надо понимать, что в текущих условиях газпромовский газ тоже был бы дорогим. И он дорог, подчеркивает Фролов. Начиная с 2022-го года цена российского голубого топлива на европейском рынке колебалась в районе тысячи долларов за тысячу кубометров. Другое дело, что долгосрочные контракты даже с биржевой привязкой дают устойчивость. Но в данном случае это было бы относительным плюсом, потому что все равно газ обходился бы дорого.
«То есть, нет ни одной страны Евросоюза, которая отказалась от сотрудничества с "Газпромом" или иным образом лишилась возможности получать российский газ, и которая получала бы его по цене в 200-300 долларов. Все компании из всех стран, которые сейчас не имеют доступа к российским энергоресурсам, покупали бы его по высоким ценам в 2023 году. Поскольку, еще раз подчеркну, европейское законодательство требует биржевого ценообразования».
В общем и целом, можно назвать любую страну, которая отказалась от российского газа и любую страну, которая не может по техническим причинам его получать – все они пострадали. Если грубо оценивать, кто пострадал больше всех, то это, безусловно, Болгария, подытоживает аналитик.
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