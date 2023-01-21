Жерар Пике и Ирина Шейк встретились в Париже

Испанский футболист Жерар Пике встретился с российской моделью Ириной Шейк на баскетбольном матче между командами Chicago Bulls и Detroit Pistons. Матч состоялся в Париже.
Пике и Шейк сделали несколько фотографий для прессы, однако некоторые поклонники уже успели заподозрить их в романтической связи. Судя по кадрам, опубликованным изданием Daily Mail, знаменитости выполнили просьбу журналистов и холодно попрощались.
Спортсмен регулярно выходит в свет, несмотря на тревожные слухи. Сообщается, что он переживает тяжелую депрессию на фоне неудач в личной жизни.
Напомним, футболист развелся с певицей Шакирой. Пара прожила вместе более десяти лет.