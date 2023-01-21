Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жерар Пике и Ирина Шейк встретились в Париже

Общество
Жерар Пике и Ирина Шейк встретились в Париже

Испанский футболист Жерар Пике встретился с российской моделью Ириной Шейк на баскетбольном матче между командами Chicago Bulls и Detroit Pistons. Матч состоялся в Париже.

Пике и Шейк сделали несколько фотографий для прессы, однако некоторые поклонники уже успели заподозрить их в романтической связи. Судя по кадрам, опубликованным изданием Daily Mail, знаменитости выполнили просьбу журналистов и холодно попрощались.

Спортсмен регулярно выходит в свет, несмотря на тревожные слухи. Сообщается, что он переживает тяжелую депрессию на фоне неудач в личной жизни.

Напомним, футболист развелся с певицей Шакирой. Пара прожила вместе более десяти лет.
жерар пике ирина шейк шакира париж
Военкоры ФАН
Лучшие в аду