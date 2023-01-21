В Европе опасаются снижения индустриальной активности на фоне переноса производств

В Евросоюзе не исключают риска деиндустриализации из-за переноса производств крупных предприятий и закрытия менее крупных компаний, сообщает Expert.ru
Высокие цены на энергоресурсы негативно отразились на европейской экономике. Многие предприниматели начали искать более выгодные условия работы на других континентах.
Не способствовало восстановлению экономики Европы и принятие американского закона о борьбе с инфляцией. Данная инициатива обострила сотрудничество между ЕС и Соединенными Штатами, так как осложнила работу европейских компаний в США.
Сложнее всего пришлось участникам химического, бумажного, цементного, металлического рынков в Евросоюзе. Также сложная ситуация отмечается в сфере производства стекла, удобрений, керамики.