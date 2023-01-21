N-TV: Шольц потерпел очередное фиаско из-за украинского кризиса

Германское руководство потерпело очередное фиаско из-за ситуации на украинской земле. С осуждением в адрес Берлина выступила глава комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
Недавно в ФРГ прошел саммит стран Североатлантического альянса, на котором затрагивались вопросы относительно военной помощи Киеву. Однако по итогам мероприятия выяснилось, что Берлину и Вашингтону так и не удалось прийти к соглашению по поводу отправки Киеву танков. По мнению немецкого парламентария, такими действиями канцлер ФРГ Олаф Шольц перечеркнул все данные Украине обещания.
«История смотрит на нас, и Германия, к сожалению, просто провалилась», — приводят слова Штрак-Циммерманн журналисты N-TV.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что украинский кризис оказался новой Отечественной войной с Европой.