N-TV: Шольц потерпел очередное фиаско из-за украинского кризиса

Недавно в ФРГ прошел саммит стран Североатлантического альянса, на котором затрагивались вопросы относительно военной помощи Киеву. Однако по итогам мероприятия выяснилось, что Берлину и Вашингтону так и не удалось прийти к соглашению по поводу отправки Киеву танков. По мнению немецкого парламентария, такими действиями канцлер ФРГ Олаф Шольц перечеркнул все данные Украине обещания.