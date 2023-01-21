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В Невском районе Петербурга произошел пожар в административном здании

Происшествия
В Невском районе Петербурга произошел пожар в административном здании

Пожар произошел на Ново-Александровской улице в Невском районе Петербурга. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание, сообщили в МЧС.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 17:42. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС установили, что в чердачном помещении административного здания тлеет утеплитель на площади 10 квадратных метров. В 18:27 огонь удалось потушить. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекались 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.
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