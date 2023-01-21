Немецкий полковник Вюстнер: Германия столкнулась с острой нехваткой оружия из-за Украины

По его словам, страна беззащитна перед угрозами, потому что немецкой армии катастрофиески не хватает оружия. Вюстнер подчеркнул, что украинский конфликт буквально пожирает арсеналы бундесвера. Он убежден, что ситуация со временем будет лишь усугубляться.