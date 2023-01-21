Немецкий полковник Вюстнер: Германия столкнулась с острой нехваткой оружия из-за Украины

Немецкие войска оказались в сложной ситуации из-за оказания военной помощи Украине, заявил полковник ВС Германии Андре Вюстнер.
По его словам, страна беззащитна перед угрозами, потому что немецкой армии катастрофиески не хватает оружия. Вюстнер подчеркнул, что украинский конфликт буквально пожирает арсеналы бундесвера. Он убежден, что ситуация со временем будет лишь усугубляться.
«Бундесвер фактически голый! У нас ожидается жесткая нехватка оружия к 2025 году из-за энергокризиса», — рассказал полковник.
Военный подчеркнул, что для восполнения запасов вооружений немецкое правительство должно увеличить ассигнования на заключение новых контрактов по поставкам оружия.