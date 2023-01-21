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В Китае создали «вечный двигатель» на основе лазерного луча для дронов

Общество
В Китае создали «вечный двигатель» на основе лазерного луча для дронов

Ученые из китайского Северо-Западного политехнического университета разработали «вечный двигатель». Уникальная технология позволяет бесконтактно заряжать беспилотники во время полета.

Исследователи предлагают оснащать дроны модулями фотоэлектрического преобразования, цель которых преобразовывать световую энергию в электричество. Это позволит заряжать беспилотники лазерным лучом, даже с очень большого расстояния. Потенциально такая технология позволит дронам находиться в воздухе бесконечно долго.

Ученые отмечают, что у данной технологии еще есть один существенный недочет. Он связан со скоростью движения дронов — луч может просто «потерять» объект в процессе зарядки, передает издание «Свободная пресса».
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