Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Львовский военкомат вручил повестку инвалиду без кистей обеих рук

Общество
Львовский военкомат вручил повестку инвалиду без кистей обеих рук

Очередной скандал, связанный с принудительной мобилизацией, разгорелся на Украине. На этот раз «отличился» военкомат во Львове.

Его сотрудники принесли повестку мужчине, который с детства является инвалидом. Украинец полностью лишен кистей обеих рук. Однако несмотря на очевидные увечья, его все равно заставили повторно проходить медкомиссию.

«Меня снова заставили пройти полный медосмотр, потому что все слепые и некомпетентные», — возмутился мужчина в социальных сетях.

Повестки на Украине вручают всем подряд, причем не только на улицах и в супермаркетах, но даже по телефону. Иногда документ крепят прямо на дверь квартиры.
военкомат львов повестка инвалид
Военкоры ФАН
Лучшие в аду