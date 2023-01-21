Львовский военкомат вручил повестку инвалиду без кистей обеих рук

Очередной скандал, связанный с принудительной мобилизацией, разгорелся на Украине. На этот раз «отличился» военкомат во Львове.
Его сотрудники принесли повестку мужчине, который с детства является инвалидом. Украинец полностью лишен кистей обеих рук. Однако несмотря на очевидные увечья, его все равно заставили повторно проходить медкомиссию.
«Меня снова заставили пройти полный медосмотр, потому что все слепые и некомпетентные», — возмутился мужчина в социальных сетях.
Повестки на Украине вручают всем подряд, причем не только на улицах и в супермаркетах, но даже по телефону. Иногда документ крепят прямо на дверь квартиры.