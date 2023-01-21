Аналитик Васильев спрогнозировал умеренное укрепление российской валюты

Курс рубля в январе может продемонстрировать положительную динамику и укрепиться к доллару, юаню и евро, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По его словам, в паре с долларом рубль достигнет 66-70 единицы, с евро — 72-76, с юанем — 9,8-10,3 единицы. Положительную роль в вопросе роста российской нацвалюты может сыграть налоговый период в январе, ежедневная продажа Минфином валюты в рамках нового бюджетного правила, а также благоприятная сезонность счета платежного баланса России на сегодняшний день, передает слова эксперта «Российская газета».
Аналитик отмечает высокий приток валюты благодаря росту цен на нефть, что также хорошо сказывается на увеличении курса рубля.