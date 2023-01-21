Аналитик Васильев спрогнозировал умеренное укрепление российской валюты

По его словам, в паре с долларом рубль достигнет 66-70 единицы, с евро — 72-76, с юанем — 9,8-10,3 единицы. Положительную роль в вопросе роста российской нацвалюты может сыграть налоговый период в январе, ежедневная продажа Минфином валюты в рамках нового бюджетного правила, а также благоприятная сезонность счета платежного баланса России на сегодняшний день, передает слова эксперта «Российская газета».

