Iltalehti: Россия нашла способ ответить на решение Финляндии вступить в НАТО

Россия предприняла ответные меры на фоне очередного раунда расширения Североатлантического альянса, сообщает финское издание Iltalehti.
Авторы статьи обратили внимание на то, что Москва взялась за реформирование армии, а также начала работать над усилением границы с Финляндией, ранее подавшей заявку на членство в НАТО.
По мнению экспертов, такая реакция вполне обоснована, ведь Россия попросту не могла игнорировать такой вызов национальной безопасности.
«Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов вооруженных сил», — цитирует издание министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Ранее минобороны Финляндии объявило о намерении передать Украине военную помощь на сумму свыше 400 миллионов евро. При этом президент страны Саули Ниинисте призвал Киев не рассчитывать на поставки больших объемов танков Leopard от Хельсинки, так как Финляндия граничит с Россией.