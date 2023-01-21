Минобороны Украины обвинили в разворовывании средств на провизию для ВСУ

Сумма этого договора составила свыше 371 миллиона долларов, а заключен он был в конце декабря минувшего года. Данные расследования гласят, что цены на продукты в документе сильно завышены и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле. Также известно, что ведомство кроме круп, овощей и макарон будет закупать охлажденных осетров, о чем говорится в каталоге продукции.