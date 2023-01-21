Минобороны Украины обвинили в разворовывании средств на провизию для ВСУ

Журналисты одного из украинских изданий провели собственное расследование и сообщили, что минобороны страны разворовывает бюджет для снабжения украинских войск.
По имеющейся информации военное ведомство «пилит» средства на продовольствии для украинских военных. При этом анонимный источник из минобороны передал представителям СМИ контракт ведомства и «Актив Компани» об оказании услуг по организации питания воинских частей в тыловых районах страны на 2023 год.
Сумма этого договора составила свыше 371 миллиона долларов, а заключен он был в конце декабря минувшего года. Данные расследования гласят, что цены на продукты в документе сильно завышены и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле. Также известно, что ведомство кроме круп, овощей и макарон будет закупать охлажденных осетров, о чем говорится в каталоге продукции.
Примечательно, что государственные органы больше не публикуют информацию о госзакупках «из-за военного положения», следствием этого стало «проще скрывать воровство».