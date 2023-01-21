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Всеволожский расчленитель ответил фразой из голливудских фильмов на предложение сдаться

Происшествия
Всеволожский расчленитель ответил фразой из голливудских фильмов на предложение сдаться

Житель Всеволожска, подозреваемый в убийстве и расчленении человека, заявлял, что «не сдастся живым», пишет 47news. Об этом дочь его покойной сожительницы рассказала журналистам.

По словам девушки, 55-летний мужчина, проживающий в доме его матери на улице Некрасова, позвонил ей и заявил, что совершил убийство и ожидает помощи с избавлением от тела. Он подчеркнул, что не намерен сдаваться правоохранителям живым.

Шокированная петербурженка обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Подозреваемого оперативно задержали, на территории участка нашли три пакета и сверток из простыни, в которых лежали части тела.

Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.
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