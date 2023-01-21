Семеро граждан Белоруссии пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом на востоке Польши

Пассажирский автобус, в салоне которого находились граждане Белоруссии, стал участником дорожного инцидента на востоке Польши. Об этом сообщили в субботу в Люблинском воеводстве, уточнив, что авария произошла минувшей ночью.
В момент ЧП в автобусе находились 37 человек. Семеро из них получили травмы легкой степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы. Остальных пассажиров временно разместили в отеле.
Как сообщили в МИД Белоруссии, дипломаты республики продолжают контактировать с местными польскими компетентными органами и занимаются ситуацией. По последним данным, в двух больницах Люблина продолжают оставаться трое пострадавших. Причины и обстоятельства аварии станут известны по итогам проверки.