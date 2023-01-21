Лукашенко сделал круг почета на ледовой арене с защитником Донбасса

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокатился с участником спецоперации на Украине офицером Павлом Прохоренковым по ледовому катку. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».
Сообщается, что военный из Донбасса проходил сложнейшее лечение в Минской областной клинической больнице из-за потери ноги. Прохоренков во время пребывания в республике решил посетить хоккейный матч, на котором присутствовал глава государства.
Стоит отметить, что Лукашенко был одет в красно-белую форму национальной сборной Белоруссии. Под восторженные возгласы президент сделал несколько кругов по льду вместе с офицером, который в это время сидел в коляске.
Павел Прохоренков отправился защищать Донбасс еще пять лет назад. Во время спецзадания он подорвался на мине и потерял ногу.