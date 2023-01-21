Дедолларизация экономики: что происходит с мировой валютой №1 после начала СВО

Режим антироссийских «санкций из ада», включенный США и их союзниками после начала нашей страной специальной военной операции на Украине, стал мощным катализатором данного процесса, поставив под знак вопроса все вышеперечисленные функции доллара. Так, «заморозка» российских активов дискредитировала доллар как средство накопления, отключение России от системы SWIFT — как средство платежа, а введение «потолка цен» на российские энергоносители — как меру стоимости. Соответствующие проблемы у «вечнозеленого» возникли и росли задолго до 24 февраля 2022 года, однако после этой даты, что называется, пазл сложился, и «рассыпать его обратно» будет очень сложной, практически невыполнимой задачей.

После того, как на ежегодной сессии Давосского форума 2023 года министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан сообщил, что Эр-Рияд (а вместе с ним — весь ОПЕК+) «рассмотрит возможность торговли в валютах, отличных от доллара США» (на деле саудиты уже заключили с КНР гигантский долгосрочный контракт на поставку черного золота за юани), американский доллар прекращает быть «нефтедолларом» и обречен на уничтожение, поскольку теперь превращается в «бесполезную бумажную валюту». Внешнеторговый и бюджетный дефициты Соединенных Штатов, а также проблемы с новым потолком их федерального долга также поддерживают такой прогноз и такую перспективу.