Военный корреспондент ФАН Александр Симонов показал, как происходит отправка на Украину тел военнослужащих ВСУ, погибших в районе Соледара. Процесс организовали представители ЧВК «Вагнер».
Тела уложили в деревянные гробы и погрузили в автомобили, которые доставят погибших солдат на родину.
«Получится примерно где-то 20 машин. Мы планируем 4-5 партий отправки по согласованию с противоположной стороной», — рассказал один из командиров «музыкантов» Лотос.
В свою очередь, бизнесмен Евгений Пригожин призвал аккуратно обращаться с телами погибших бойцов, чтобы доставить гробы в стан противника достойно.
Как известно, ВСУ понесли крупные потери в боях за Соледар, об освобождении которого было объявлено 11 января. Украинские военные оказали штурмовикам «оркестра» жесткое сопротивление: борьба велась за каждый дом. Кроме того, противник использовал шахты местных соляных рудников для складирования оружия и военной техники, а также размещения личного состава и передвижения между позициями.
На кадры, сделанные военкором ФАН, попала текущая обстановка в Соледаре. На них видны разрушения, которые получили объекты жилой застройки в ходе столкновений, а также уничтоженная военная техника.
В настоящее время населенный пункт и его пригороды полностью зачищены от украинских формирований. Во время столкновений в городской застройке ЧВК «Вагнер» организовала эвакуацию из Соледара сотен мирных граждан.
Как сообщают источники с места событий, с освобождением населенного пункта фронт продвигается постепенно на запад и северо-запад, в сторону Благодатного, Раздоловки, Сакко и Ванцетти.