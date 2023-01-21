Военкор Симонов показал процесс отправки на родину тел солдат ВСУ, погибших в боях за Соледар

Как известно, ВСУ понесли крупные потери в боях за Соледар, об освобождении которого было объявлено 11 января. Украинские военные оказали штурмовикам «оркестра» жесткое сопротивление: борьба велась за каждый дом. Кроме того, противник использовал шахты местных соляных рудников для складирования оружия и военной техники, а также размещения личного состава и передвижения между позициями.