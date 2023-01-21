Петербуржцев призвали сообщать о случаях продажи детям вейпов на горячую линию

По ее словам, проблема курения среди подростков стоит очень остро. В плане профилактики с ними работать достаточно сложно, поэтому волонтеры пытаются повлиять именно на продавцов. Например, добровольцы приходят в торговые точки и напоминают о штрафе за продажу табачной продукции несовершеннолетним, который составляет до 300 тысяч рублей для юридического лица, пишет газета «Петербургский дневник».