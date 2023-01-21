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Червиченко назвал «Левски» предателем после отказа от матчей с российскими клубами

Спорт
Червиченко назвал «Левски» предателем после отказа от матчей с российскими клубами

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об отказе «Левски» играть контрольные матчи против российских клубов. Эксперт назвал болгар предателями.

Напомним, «Левски» отказался играть против «Спартака» и екатеринбургского «Урала» после недовольства своих болельщиков, призывавших бойкотировать матчи против российских команд. Червиченко считает болгар историческими предателями.

«Это нация, постоянно предающая Россию, которая постоянно за нее впрягалась. Во всех войнах болгары были против нас, хотя больше всех орали, что они братушки», — цитирует специалиста «Чемпионат».

«Левски» интересно будет сыграть против российских команд, но позже. Об этом ранее рассказала пресс-служба «Урала».
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