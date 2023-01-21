Депутат Госдумы Милонов предсказал будущее иноагента Монеточки на Западе

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о певице Монеточке (признана в России иностранным агентом) и ее антироссийской позиции.
Еще в мае 2022 года Монеточка отправилась в Литву и больше не возвращалась в Россию. За рубежом артистка начала выкрикивать националистические лозунги на сцене и негативно высказываться о родной стране. По словам Милонова, после признания певицы иностранным агентом артистка останется на Западе и будет делать то, чем раньше занималась в России.
«Петь у нее не получается — будет открывать рот, озвучивая некую оппозиционную повестку», — цитирует депутата Госдумы iReactor.
Политика удивляет, что о скандальной знаменитости так много говорят. По мнению Милонова, девушка была никем и прославилась только благодаря своим антироссийским высказываниям.
«Малахольная невзрачная моль, которая иногда попискивала какую-то оппозиционную риторику», — заключил он.
Ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что после переезда за рубеж Монеточка «подешевела» в угоду Западу.