Депутат Госдумы Милонов предсказал будущее иноагента Монеточки на Западе

Еще в мае 2022 года Монеточка отправилась в Литву и больше не возвращалась в Россию. За рубежом артистка начала выкрикивать националистические лозунги на сцене и негативно высказываться о родной стране. По словам Милонова, после признания певицы иностранным агентом артистка останется на Западе и будет делать то, чем раньше занималась в России.