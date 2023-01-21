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Жители Италии лишились более 40 млрд евро сбережений из-за инфляции

Экономика
Жители Италии лишились более 40 млрд евро сбережений из-за инфляции

Итальянцы в 2022 году потратили 41,5 млрд евро из накоплений на фоне инфляции и дорогих энергоресурсов, сообщает пресс-служба итальянской ассоциации предпринимателей Confesercenti.

Отмечается, что сейчас жители страны тратят почти 46% ежемесячного дохода на оплату коммунальных услуг, хотя в 2019 году этот показатель составлял 35%.

Многие итальянские семьи с низкими доходами отказывают себе в некоторых продуктах и покупают меньше товаров, чтобы отдать 50% своего дохода на газ и свет. По данным Confesercenti, расходы на еду и напитки в Италии снизились с 25 до 23%.

Ранее пресс-служба Национального института статистики (Istat) сообщила, что рост цен в Италии достиг максимального значения с 1985 года в 8,9%.
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