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В Австралии умерла звезда советского фильма «Дело было в Пенькове» актриса Майя Менглет

Общество
В Австралии умерла звезда советского фильма «Дело было в Пенькове» актриса Майя Менглет

Звезда советского фильма «Дело было в Пенькове» актриса Майя Менглет скончалась в Австралии на 88-м году жизни. Трагической новостью поделилось издание Starhit.

Причина смерти народной артистки РСФСР не разглашается. Отмечается, что Майя Менглет умерла в окружении родных и близких Мельбурне, куда давно переехала вместе с семьей.

Популярная актриса, которую часто называли «советской Софи Лорен», успела сняться в 18 фильмах, среди которых «Дело было в Пенькове», «Исправленному верить», «Аленка» и другие. Также Менглет в течение 43 лет служила на сцене Театра имени Станиславского.

В начале 2000-х она покинула учреждение вместе с мужем из-за конфликта с новым руководителем. После этого знаменитость с семьей переехала в Австралию, где продолжала играть в местной русской театральной труппе.
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