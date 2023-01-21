В Австралии умерла звезда советского фильма «Дело было в Пенькове» актриса Майя Менглет

Популярная актриса, которую часто называли «советской Софи Лорен», успела сняться в 18 фильмах, среди которых «Дело было в Пенькове», «Исправленному верить», «Аленка» и другие. Также Менглет в течение 43 лет служила на сцене Театра имени Станиславского.