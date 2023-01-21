The Unz Review: неудобная правда Путина вызвала у Байдена дискомфорт

По мнению The Unz Review, в мире Байдена сложившаяся ситуация видится совершенно иной. Там стремление альтернативных источников силы к равному распределению ролей представлена как борьба демократии и автократии. Возможность вершить судьбы стран необходима президенту США, чтобы тормозить их развитие и зарабатывать на проблемах, добавили в издании.