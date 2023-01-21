The Unz Review: неудобная правда Путина вызвала у Байдена дискомфорт

Российский лидер Владимир Путин регулярно напоминает Западу о завершении эпохи однополярья. Впрочем, его американский коллега Джо Байден не спешит признавать поражение, погрузившись в мир иллюзий, считают авторы издания The Unz Review.
Журналисты напомнили, что заявления о крахе гегемонии вынуждают главу Белого дома испытывать серьезный дискомфорт. В попытке удержаться на плаву политик занял позицию отрицания, не поддерживая тезис о «глобальном переломе» в мироустройстве.
«Президент Путин говорит об этом и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит об этом, но не США», — цитирует аналитиков издания «ПолитРоссия».
По мнению The Unz Review, в мире Байдена сложившаяся ситуация видится совершенно иной. Там стремление альтернативных источников силы к равному распределению ролей представлена как борьба демократии и автократии. Возможность вершить судьбы стран необходима президенту США, чтобы тормозить их развитие и зарабатывать на проблемах, добавили в издании.