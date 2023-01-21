Дандыкин: Украина рискует повторить судьбу Афганистана из-за влияния США

Ситуация на Украине все больше напоминает события в Афганистане, куда США точно также вливали миллиарды долларов и поставляли огромные объемы оружия, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В комментарии для издания «ПолитЭксперт» он отметил, что за последние месяцы Киев получил от Вашингтона колоссальную помощь, однако ВСУ не в состоянии похвастать успехами на передовой. Президент Украины Владимир Зеленский обещал в 2023 году «выйти на границы 1991 года», но, как полагает Дандыкин, вероятнее обратный сценарий.
В таких условиях в американском руководстве будет расти скептицизм, который однажды подтолкнет их к сворачиванию программы поддержки Украины. США уже поступили подобным образом с Афганистаном, напомнил эксперт.
«Потратили миллиарды, поматросили страну и бросили, оставив оружие. Это ожидает и Украину, когда выяснится, что не в коня корм», — заключил собеседник журналистов.
Американские военные покинули Афганистан в конце августа 2021 года. К тому моменту республика, в том числе и ее столица Кабул, фактически контролировалась «Талибаном»✱ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация