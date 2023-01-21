Дандыкин: Украина рискует повторить судьбу Афганистана из-за влияния США

В комментарии для издания «ПолитЭксперт» он отметил, что за последние месяцы Киев получил от Вашингтона колоссальную помощь, однако ВСУ не в состоянии похвастать успехами на передовой. Президент Украины Владимир Зеленский обещал в 2023 году «выйти на границы 1991 года», но, как полагает Дандыкин, вероятнее обратный сценарий.