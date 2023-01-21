Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жители Австрии потребовали снять санкции с России на столичном митинге

Политика
Жители Австрии потребовали снять санкции с России на столичном митинге

В столице Австрии состоялся митинг в поддержку отмены рестрикций, направленных против России. Соответствующей информацией поделился корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, активисты призвали уменьшить цены, установленные на электричество и газ, а также снять антироссийские ограничения. Помимо этого, они потребовали сохранения нейтральной позиции государства. К протесту присоединилась не одна сотня австрийцев.

«Не Путин не хочет продавать нам газ и сырье, а ЕС посредством санкций и эмбарго запретили это», — подчеркнули митингующие, отметив интерес США в расколе между Европой и Россией.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель обратил внимание на трудности во введении санкций против РФ. По его словам, с каждым разом это сделать все сложнее. Заявление чиновника привели авторы Bloomberg.
санкции россия австрия вена
Военкоры ФАН
Лучшие в аду