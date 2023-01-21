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В Екатеринбурге студенты УрФУ устроили массовую драку

Происшествия
В Екатеринбурге студенты УрФУ устроили массовую драку

Учащиеся Уральского федерального университета (УрФУ) стали участниками массовой драки в ночь на 21 января. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, в настоящее время стражи порядка пытаются установить личности причастных к инциденту.

«Сообщение о конфликте поступило накануне в отдел полиции 5 УМВД России по Екатеринбургу от сотрудников частного охранного предприятия. Оно зарегистрировано 21 января в 02:05 (00:05 мск)», — сообщили в екатеринбургской полиции.

Там уточнили, что стражи порядка проводят проверку для установления лиц, причастных к драке. Сколько точно человек были участниками конфликта и есть ли пострадавшие, не уточняется.
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