Депутат Вторыгина объяснила эксклюзивный показ «Чебурашки» в Госдуме

Отечественный фильм «Чебурашка» порадовал зрителей и продолжает ставить рекорды по просмотрам. Не смогли обойти стороной успешную киноленту и депутаты Госдумы России. Эксклюзивный показ семейной комедии состоится и в стенах парламента, что удивило пользователей Сети.