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Депутат Вторыгина объяснила эксклюзивный показ «Чебурашки» в Госдуме

Общество
Депутат Вторыгина объяснила эксклюзивный показ «Чебурашки» в Госдуме

Заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина назвала доброй практикой показ фильмов вроде «Чебурашки» в Государственной думе России.

Отечественный фильм «Чебурашка» порадовал зрителей и продолжает ставить рекорды по просмотрам. Не смогли обойти стороной успешную киноленту и депутаты Госдумы России. Эксклюзивный показ семейной комедии состоится и в стенах парламента, что удивило пользователей Сети.

Однако, по словам Вторыгиной, просмотр фильмов – добрая практика в Государственной думе и «Чебурашка» не первый проект, который посмотрели депутаты.

«Это не первый раз, мы постоянно фильмы смотрим в Думе, разные», — цитирует Вторыгину издание «Подъем».

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник высмеял запрет «Чебурашки» в родной стране, посоветовав авторам инициативы обратиться к психиатру.
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