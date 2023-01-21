Синоптик Тишковец пообещал «бодрящий мороз» в Москве в ближайшие дни

Морозная погода установится в Московском регионе в ближайшие дни, а температурные значения вернутся в климатическое русло.
В течение следующих пяти дней в российской столице и по области ожидается «бодрящий мороз», но без экстремальных значений. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня мы впервые ушли от состояния оттепели и слякоти, потому что температура опустилась ниже нуля. Никаких осадков, никаких опасных явлений, облака начнут со временем редеть, и будет проглядывать солнце», — отметил он в беседе с RT.
В ближайшую ночь в Москве похолодает до −7 градусов, а завтра днем столбики уличных термометров покажут до −5 градусов. Будет дуть слабый ветер, а атмосферное давление повысится.