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Президент Болгарии Радев призвал не поставлять вооружение Киеву

Армия
Президент Болгарии Радев призвал не поставлять вооружение Киеву

Продолжение снабжения украинской армии западным вооружением может привести к глобальному конфликту. Такое мнение высказал президент Болгарии Румен Радев.

Таким образом глава республики призвал страны Запада не передавать Киеву оружие. По его мнению, военная помощь ВСУ означает согласие с позицией, что конфликт «должен вестись до полного поражения одной стороны». Это неминуемо приведет к глобальному конфликту, считает болгарский политик.

«Поставка оружия означает, что мы гасим пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше», — констатировал он.

Радев подчеркнул, что Болгария также не должна посылать оружие ВСУ, чтобы противостояние на украинской территории не становилось еще более ожесточенным.
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