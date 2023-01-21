Президент Болгарии Радев призвал не поставлять вооружение Киеву

Продолжение снабжения украинской армии западным вооружением может привести к глобальному конфликту. Такое мнение высказал президент Болгарии Румен Радев.
Таким образом глава республики призвал страны Запада не передавать Киеву оружие. По его мнению, военная помощь ВСУ означает согласие с позицией, что конфликт «должен вестись до полного поражения одной стороны». Это неминуемо приведет к глобальному конфликту, считает болгарский политик.
«Поставка оружия означает, что мы гасим пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше», — констатировал он.
Радев подчеркнул, что Болгария также не должна посылать оружие ВСУ, чтобы противостояние на украинской территории не становилось еще более ожесточенным.