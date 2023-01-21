Президент Болгарии Радев призвал не поставлять вооружение Киеву

Таким образом глава республики призвал страны Запада не передавать Киеву оружие. По его мнению, военная помощь ВСУ означает согласие с позицией, что конфликт «должен вестись до полного поражения одной стороны». Это неминуемо приведет к глобальному конфликту, считает болгарский политик.