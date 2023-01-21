Американцы назвали безумием план Вашингтона по атаке на Крым

Пользователи Twitter раскритиковали американские власти за поддержку Украины и ее плана по атаке на Крым.
Американский бизнесмен Илон Маск в своем Twitter назвал нападение на полуостров «эскалацией, рискованной для Украины и всего мира». Многие американцы пришли в ярость от безумного плана американских властей, поддерживающих атаку ВСУ на российскую территорию.
«Крым не в интересах граждан Украины. Это только в интересах НАТО, а умирать молодым украинским мужчинам», — прокомментировал сообщение Маска один из пользователей.
Другие юзеры призвали Киев как можно скорее сложить оружие и сесть за стол переговоров для сохранения жизней своих граждан. Также американцы напомнили о коррупции в украинском правительстве и ВСУ, предположив, что американские политики могут иметь незаконные интересы во все новых вливаниях денег в «украинский бездонный колодец».
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила о поддержке Вашингтоном любых планов Украины, в том числе возможную операцию по вторжению на территорию Крымского полуострова.