Другие юзеры призвали Киев как можно скорее сложить оружие и сесть за стол переговоров для сохранения жизней своих граждан. Также американцы напомнили о коррупции в украинском правительстве и ВСУ, предположив, что американские политики могут иметь незаконные интересы во все новых вливаниях денег в «украинский бездонный колодец».