В ЕАО пьяный мужчина зарезал знакомую за отказ оплатить установку забора

Когда мужчина в очередной раз получил отказ, то пришел в ярость, взял нож и несколько раз ударил им жертву в область груди, головы и спины. Окровавленная сельчанка бросилась на улицу, но так и не смогла добежать до людей. Женщина упала во дворе дома и скончалась. Позже на ее труп наткнулись местные жители.