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В ЕАО пьяный мужчина зарезал знакомую за отказ оплатить установку забора

Происшествия
В ЕАО пьяный мужчина зарезал знакомую за отказ оплатить установку забора

Житель Еврейской автономной области жестоко расправился со знакомой после того, как та отказалась платить за установку забора. Как пишет kp.ru, все произошло в селе Самара в ночь на 15 января.

По данным издания, 49-летний фигурант пригласил к себе знакомых для совместного распития алкогольных напитков. В какой-то момент, он понял, что гостья не заплатила ему за помощь в установке забора. Известно, что женщина пообещала рассчитаться с ним, но позже.

Когда мужчина в очередной раз получил отказ, то пришел в ярость, взял нож и несколько раз ударил им жертву в область груди, головы и спины. Окровавленная сельчанка бросилась на улицу, но так и не смогла добежать до людей. Женщина упала во дворе дома и скончалась. Позже на ее труп наткнулись местные жители.

Ранее приехавший на заработки в Россию мигрант жестоко расправился с двумя женщинами. Об этом писал «Царьград».
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