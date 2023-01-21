В Омске двое школьников по заказу сожгли внедорожник бизнесмена за 6 млн рублей

По данным ведомства, в ночь на 20 января пожарные получили сообщение о возгорании автомобиля Range Rover. В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что к инциденту причастны 17-летний житель Советского округа и 16-летний житель Чкаловского поселка. Оба парня обучаются в школах.