В Омске двое школьников по заказу сожгли внедорожник бизнесмена за 6 млн рублей

Двое несовершеннолетних жителей Омска подожгли дорогую иномарку, принадлежащую местному бизнесмену. Об этом в субботу сообщает регионального управление МВД России.
По данным ведомства, в ночь на 20 января пожарные получили сообщение о возгорании автомобиля Range Rover. В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что к инциденту причастны 17-летний житель Советского округа и 16-летний житель Чкаловского поселка. Оба парня обучаются в школах.
Полицейские выяснили, что задержанные по поручению заказчика приобрели горючую жидкость, облили ей машину и подожгли.
«Ущерб составил 6 млн руб. Полиция разыскивает заказчика преступления», — говорится в сообщении ведомства.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества.
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