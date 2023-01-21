Противники абортов провели многотысячный марш в Вашингтоне

Вашингтон, 21 января. Многотысячный ежегодный «Марш за жизнь» прошел в столице США. Противники абортов проводят демонстрацию с целью принятия закона, который запретит медицинское прерывание беременности во всех штатах.
Марш был проведен за несколько дней до 50-й годовщины знаменитого решения суда «Роу против Уэйда», который признал право женщин США на аборт. В июне 2022 года Верховный суд страны отменил это решение.
Участники демонстрации отмечали победу своего движения в связи с отменой решения суда, заявляя, что следующим шагом должно стать ужесточение ограничений на аборты на федеральном уровне.
«Мы еще не закончили. Мы будем маршировать до тех пор, пока аборты не станут немыслимыми», — сказала президент «Марша за жизнь» Жанна Манчини.
Участники митинга заявили, что хотят, чтобы аборты были запрещены в каждом штате на любой стадии беременности. Некоторые держали плакаты с надписями: «Я требую защиты при зачатии» и «Аборт — это геноцид». Среди участников акции были замечены католические флаги.
На демонстрации также выступили лидер большинства в Палате представителей США Стив Скализ и генеральный прокурор штата Миссисипи Линн Фитч, выигравшая дело «Доббс против женской организации здравоохранения Джексона», которое побудило Верховный суд отменить решение «Роу против Уэйда».
Первый «Марш за жизнь» состоялся в 2019 году в Вирджинии. В 2023-м его организаторы намерены провести марши в десяти штатах, в том числе в Аризоне, Вирджинии, Калифорнии и Коннектикуте.
В 2022 году Верховный суд США пересмотрел дело «Роу против Уэйда» и постановил, что американская конституция не предусматривает права на аборт, и штаты могут регулировать эту сферу самостоятельно. Судебное решение вызвало волну протестов по всей стране. За первые полгода с момента его отмены 12 штатов ввели запрет на аборты с ограничениями (операция может быть сделана только по медицинским показаниям), а еще в двух был установлен полный запрет на прерывание беременности.