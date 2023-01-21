Противники абортов провели многотысячный марш в Вашингтоне

В 2022 году Верховный суд США пересмотрел дело «Роу против Уэйда» и постановил, что американская конституция не предусматривает права на аборт, и штаты могут регулировать эту сферу самостоятельно. Судебное решение вызвало волну протестов по всей стране. За первые полгода с момента его отмены 12 штатов ввели запрет на аборты с ограничениями (операция может быть сделана только по медицинским показаниям), а еще в двух был установлен полный запрет на прерывание беременности.